O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta terça-feira que o encontro de ontem com o presidente da França, Vladimir Putin, cumpriu o objetivo de evitar uma piora nas tensões existentes na fronteira do país do Leste Europeu com a Ucrânia.

"Para mim, se tratava de mudar a dinâmica, para evitar uma escalada e abrir novas perspectivas. Esse objetivo, na minha opinião, foi cumprido", disse Macron, durante a viagem à Kiev, segundo emissora francesa "BFM TV".