O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta quarta-feira que todo o país entrará em regime de confinamento - embora menos rígido do que o que vigora atualmente em 19 departamentos do país, entre eles, o de Paris.

Com o decreto, a partir deste sábado, por um mês, haverá toque de recolher durante a noite e as escolas deverão ficar fechadas - por três semanas no ensino infantil e quatro semanas no ensino médio.