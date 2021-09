O presidente da França, Emmanuel Macron anunciou, na madrugada desta quinta-feira (data local) que o líder do grupo terrorista estatal islâmico no Grande Saara, Adnan Abu Walid al Sahrawi, foi "neutralizado" pelas forças militares francesas.

"Este é outro grande sucesso em nossa luta contra grupos terroristas no Sahel", escreveu o presidente francês no Twitter. "A França pensa nesta noite em todos os seus heróis que morreram pela França no Sahel nas operações Serval e Barkhane, das famílias enlutadas, de todos os seus feridos. O sacrifício deles não foi em vão. Com nossos parceiros africanos, europeus e americanos, continuaremos esta luta", completou