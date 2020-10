28 out 2020

EFE Paris 28 out 2020

O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciará nesta quarta-feira novas medidas para enfrentar a rápida propagação da pandemia da Covid-19, entre as quais a ideia de um novo confinamento ganha cada vez mais força, de acordo com informações da imprensa local.

Macron fará um pronunciamento às 20h (horário local, 16h de Brasília), onde vai detalhar as novas decisões, para as quais ontem foi solicitado o apoio de partidos políticos com representação parlamentar.