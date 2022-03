EFE/EMMANUEL DUNAND/POOL MAXPPP OUT

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse nesta sexta-feira que os ataques jihadistas de 11 de março de 2004 em Madri, que mataram 193 pessoas, marcaram "um antes e depois" na luta contra o terrorismo na Europa.

"Naquele dia, a Espanha foi atingida no coração. Naquele dia, a Europa experimentou o ataque mais mortal de sua história. Tantas vidas encurtadas, estilhaçadas pela loucura destrutiva", disse Macron do lado de fora do Palácio de Versalhes, à margem da cúpula informal dos líderes da União Europeia (UE), em um ato em homenagem às vítimas daqueles ataques.