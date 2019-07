O presidente da França, Emmanuel Macron, comemora neste domingo a festa nacional do país com o tradicional desfile militar no qual esteve acompanhado este ano por outros nove países com os quais impulsionou a força militar europeia de atuação rápida.

A cooperação europa tem assim um lugar central neste dia, com a participação de cerca de 4.300 militares, 196 veículos, 237 cavalos, 69 aviões e 39 helicópteros.