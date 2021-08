O presidente da França, Emmanuel Macron, condenou veementemente os ataques terroristas ocorridos perto do aeroporto de Cabul nesta quinta-feira, mas garantiu que seu país continuará a retirada de pessoas do Afeganistão até completar as atividades.

"A França completará a retirada e manterá a ação humanitária e a proteção dos afegãos sob ameaça", prometeu Macron pronunciamento.