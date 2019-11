O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou em entrevista para a imprensa britânica, considerar que a Otan está em situação de "morte cerebral", opinião que foi prontamente rebatida pela chanceler da Alemanha, Angela Merkel.

Em uma entrevista publicada nesta quinta-feira pela revista "The Economist", Macron alertou para a "extraordinária fragilidade" da Europa, que não pode mais contar com os Estados Unidos para se defender e alertou que o continente deve começar a refletir "como uma potência no mundo".