O presidente da França, Emmanuel Macron, criticou nesta terça-feira as "torpezas de alguns governantes", em referência à tensão dos últimos dias com Jair Bolsonaro originada por conta dos incêndios na Amazônia.

Em discurso diante de embaixadores franceses reunidos em Paris, Macron celebrou a mobilização "extremamente rápida" do G7 para socorrer os países da Amazônia que sofrem com as queimadas.