O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu nesta terça-feira, em discurso na Assembleia Geral da ONU, que Estados Unidos e Irã retomem as negociações nucleares em prol da paz.

"É hora de as negociações entre EUA e Irã serem retomadas", disse Macron, que também advertiu no pronunciamento sobre o risco de um aumento das tensões no Oriente Médio depois dos ataques no último dia 14 a duas refinarias na Arábia Saudita, sobre os quais a França e outros países culpam o Irã.