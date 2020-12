O presidente da França, Emmanuel Macron, destacou nesta quinta-feira "a união e a firmeza" dos europeus nas negociações do Brexit, que deram resultados para a conclusão de um acordo "essencial".

"A união e a firmeza europeias deram resultados. O acordo com o Reino Unido é essencial para proteger os nossos cidadãos, nossos pescadores, nossos produtores", comentou o governante no Twitter, minutos após o anúncio oficial do acordo.