A celebração neste domingo da Festa Nacional Francesa ultrapassou as fronteiras com um claro caráter europeu ao contar com outros nove países com os quais a França lançou a força militar de atuação rápida.

O majestoso desfile na Champs-Élysées de Paris deu assim um impulso à chamada Iniciativa de Intervenção Europeia (IEI), assinada em 2018 e com a qual o presidente francês, Emmanuel Macron, quer fomentar uma cultura defensiva comum que possibilite reagir militarmente diante de qualquer emergência.