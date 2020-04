O presidente da França, Emmanuel Macron, fará na próxima segunda-feira um discurso para detalhar a prolongação do confinamento, que começou em 17 de março e tinha a previsão inicial de acabar em 15 de abril.

Fontes do Palácio do Eliseu confirmaram nesta quarta-feira que o confinamento no país será prolongado, mas não divulgaram as novas datas.

Embora em um primeiro momento o palácio presidencial tenha comunicado que o chefe de Estado se pronunciaria na quinta-feira, o novo pronunciamento sobre a crise da pandemia de Covid-19 foi transferido para a segunda-feira.

Até o momento, a França registra 10.869 mortes por Covid-19, 7.632 delas ocorridas em hospitais (541 nas últimas 24 horas) e 3.237 em asilos para idosos e outras instituições, mas esse número não pôde ser atualizado hoje devido a uma falha técnica. EFE

