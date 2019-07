O presidente da França, Emmanuel Macron, advertiu nesta segunda-feira que não está totalmente satisfeito com o texto jurídico obtido no acordo de livre-comércio assinado em junho entre a União Europeia e o Mercosul, que ainda será discutido para que haja garantias adicionais.

"Não estou totalmente satisfeito com o texto jurídico que obtivemos. Teremos uma nova discussão no outono (no hemisfério norte)", afirmou Macron em entrevista coletiva em Paris junto com o presidente de União das Comores, Azali Assoumani.