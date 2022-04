O presidente da França, Emmanuel Macron, disse acreditar nesta segunda-feira que os interlocutores mudarão quando a guerra na Ucrânia acabar, ao ser questionado sobre se continuará falando com o mandatário da Rússia, Vladimir Putin.

"Acho que no dia seguinte não haverá um retorno à normalidade com as mesmas pessoas, penso que temos de deixar isso absolutamente claro", respondeu em entrevista ao canal "France 5".