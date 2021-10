23 out 2021

EFE Paris 23 out 2021

Os presidentes da França, Emmanuel Macron, e dos Estados Unidos, Joe Biden, tiveram uma nova conversa telefônica nesta sexta-feira que permitiu avançar no restabelecimento da confiança entre os dois países após a crise bilateral que eclodiu em setembro devido à venda de submarinos americanos para a Austrália.

Em comunicado, o Palácio do Eliseu explicou que Macron e Biden falaram do trabalho que está sendo desenvolvido entre os dois países para "garantir a confiança" e "enfrentar em conjunto os atuais desafios, em particular a implementação de uma defesa europeia mais forte, complementar à Otan e que contribua para a segurança global".