Os presidentes da França, Emmanuel Macron, e dos Estados Unidos, Joe Biden, falarão por telefone nesta quarta-feira sobre a crise entre os dois países, envolvendo o cancelamento de uma encomenda de submarinos franceses pela Austrália.

"Será uma conversar para elucidar as condições em que esse anúncio aconteceu", como as condições para a volta da relação entre os aliados, afirmou o porta-voz do governo da França, Gabriel Attal, após uma reunião do Conselho de Ministros.