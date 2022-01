Os presidentes da França, Emmanuel Macron, e da Rússia, Vladimir Putin, reiteraram nesta sexta-feira suas divergências "importantes" sobre a tensão na Ucrânia, embora tenham prometido continuar o diálogo para tentar encontrar uma solução.

"Temos divergências muito importantes" com a Rússia, disse à imprensa uma fonte do Palácio do Eliseu, sede da presidência francesa, após a videoconferência realizada hoje entre Macron e Putin.