O presidente da França, Emmanuel Macron, e o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, exigiram nesta quinta-feira do presidente da Rússia, Vladimir Putin, um cessar-fogo na Ucrânia e insistiram que a solução para a crise deve vir de negociações entre os governos das duas antigas repúblicas soviéticas.

Fontes do Palácio do Eliseu informaram que, por iniciativa do chefe de governo francês, ele e Scholz conversaram com Putin a poucas horas do início, em Versalhes, de uma cúpula da União Europeia (UE), que terá como tema central a invasão à Ucrânia e seus desdobramentos.