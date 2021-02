O presidente da França, Emmanuel Macron, expressou nesta terça-feira a sua satisfação com o ritmo da campanha de vacinação contra a Covid-19 no país e em toda a Europa e garantiu que todo cidadão adulto que o deseje receberá sua dose antes do verão no hemisfério norte, ou seja, até o fim de junho.

Em declarações ao canal de televisão "TF1" depois de uma reunião com chefes de empresas farmacêuticas, o presidente declarou que no início de março serão vacinados 80% dos idosos que vivam em asilos e solicitaram a imunização.