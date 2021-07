O presidente da França, Emmanuel Macron, trocou um de seus números de celular, segundo a imprensa francesa, após saber que o contato estava em uma lista de alvos do software de espionagem Pegasus.

Dois dias depois das revelações do consórcio de imprensa Forbidden Stories, segundo as quais uma agência de segurança do Marrocos colocou em 2019 um dos telefones do governante francês junto ao de outros membros do governo, a emissora pública "France Info" reportou que Macron trocou de número.