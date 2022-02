O presidente da França, Emmanuel Macron, "não mostrou fragilidade" no encontro ocorrido dois dias atrás com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em que foi debatida a situação na fronteira com a Ucrânia, segundo indicou nesta quarta-feira uma fonte do Palácio do Eliseu.

Criticado pela postura diante do chefe de governo russo, classificada como "morna", Macron, de acordo com a fonte, está "perfeitamente alinhado" com a Alemanha, cujo chanceler, Olaf Scholz, endureceu o discurso logo após ter se encontrado com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.