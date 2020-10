16 out 2020

EFE Bruxelas 16 out 2020

O presidente da França, Emmanuel Macron reiterou nesta sexta-feira o desejo da União Européia (UE) de chegar a um acordo com o Reino Unido sobre o relacionamento futuro entre o país e o bloco, enfatizando que Londres deve fazer "esforços" e "precisa mais" de um bom vínculo.

"Queremos um acordo, e para consegui-lo precisamos de esforços do Reino Unido, mas temos em mente que o Reino Unido quis deixar a UE, e o Reino Unido precisa mais deste acordo do que nós", disse Macron em entrevista coletiva ao final do segundo dia da cúpula da UE.