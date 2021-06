O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu nesta quinta-feira aos laboratórios farmacêuticos que doem 10% das doses das vacinas vendidas a países pobres, e expressou seu desejo de que o G7 concorde com uma revogação limitada de patentes.

"Devemos nos engajar na OMC (Organização Mundial do Comércio) e na OMS (Organização Mundial da Saúde) para garantir que a propriedade intelectual nunca seja um obstáculo à transferência de tecnologia. Por isso, decidi colocar sobre a mesa (do G7), junto com a África do Sul, a necessidade de trabalhar uma revogação limitada" de patentes, disse Macron em uma entrevista coletiva no Palácio do Eliseu.