O presidente da França, Emmanuel Macron, defendeu nesta segunda-feira que a Organização para a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos (OCDE) se encarregue de verificar anualmente que as transferências financeiras para nações de baixa renda sejam, efetivamente, realizadas.

"Os países da África, do Pacífico, do Caribe, da América Latina e América do Sul que mais precisam, não são os que recebem mais desse financiamento, sabemos disso", afirmou o chefe de governo, durante discurso na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), que acontece em Glasgow, no Reino Unido.