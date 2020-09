O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu nesta segunda-feira ao mandatário da Rússia, Vladimir Putin, o esclarecimento sem demora "das circunstâncias e responsabilidades" da "tentativa de assassinato" contra o opositor russo Alexey Navalny.

Macron disse considerar "imperativo" esclarecer o ocorrido e ressaltou a Putin, em conversa por telefone, que concorda com as conclusões dos parceiros europeus, que determinam que a Navalny foi envenenado pelo agente tóxico do tipo novichok.