O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu nesta quinta-feira para que as autoridades libanesas realizem reformas e anunciou que voltará ao Líbano para acompanhar a situação do país após a explosão de terça-feia no porto de Beirute, que deixou 137 mortos e mais de 5 mil feridos.

"Além da explosão, existe hoje uma crise política, moral, econômica e financeira que durou vários meses, vários anos, e isto implica fortes iniciativas políticas", disse Macron em reunião com o mandatário libanês, Michel Aoun.