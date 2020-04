O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta segunda-feira a prorrogação das regras atuais de "confinamento rígido" até 11 de maio, data após a qual creches e escolas serão reabertas "progressivamente".

Em pronunciamento à nação em emissoras de rádio, Macron reiterou a natureza progressiva da liberação do confinamento, que será baseada em testes em massa. De acordo com o presidente francês, eles estarão disponíveis para todas as pessoas com sintomas do coronavírus.

Ele também deu algumas pistas sobre os estabelecimentos comerciais que não poderão voltar à normalidade na nova fase que será aberta a partir de 11 de maio, como bares, cafés, restaurantes e hotéis, e apontou que os grupos mais sensíveis à doença, como os idosos ou pessoas com doenças crônicas, terão que permanecer confinados por mais tempo. EFE

ac/id