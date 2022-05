O presidente da França, Emmanuel Macron, prometeu nesta terça-feira ao seu homólogo da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, aumentar a ajuda militar e humanitária e estudar seu pedido de adesão à União Europeia (UE) no âmbito da cúpula dos líderes do bloco marcada para junho em Madri.

Segundo informou o Palácio do Eliseu, sede da presidência francesa, a conversa por telefone, que durou uma hora e dez minutos, permitiu que Macron se atualizasse sobre a situação do conflito no terreno, em particular em Mariupol, onde continua a evacuação das tropas ucranianas do complexo siderúrgico de Azovstal.