O presidente da França, Emmanuel Macron, quer negociar neste ano uma série de regulações internacionais para proteger a biodiversidade, como fez com o Acordo de Paris sobre o clima.

"Temos que conseguir o que estamos fazendo com o clima, vamos fazer com a biodiversidade", disse Macron nesta terça-feira, em discurso no Fórum Econômico Mundial de Davos, realizado em formato virtual devido à pandemia de covid-19.