O presidente da França, Emmanuel Macron, expressou nesta quarta-feira seu desejo de que a Argentina chegue a um acordo "o mais rápido possível" com o Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre a renegociação da sua dívida e disse ao seu homólogo argentino, Alberto Fernández, que tem o apoio do governo francês.

"Queremos que a Argentina chegue a um acordo com o FMI o mais rápido possível sobre um programa que restabeleça a estabilidade macroeconômica do país. Estou ciente dos seus esforços, presidente. A França está ao lado de vocês", declarou Macron a Fernández antes de seu almoço de trabalho no Palácio do Eliseu.