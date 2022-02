O presidente da França, Emmanuel Macron, se negou a ser submetido a teste PCR de detecção do novo coronavírus na Rússia, antes de encontro com o presidente do país do Leste Europeu, Vladimir Putin, segundo confirmou nesta sexta-feira o Kremlin.

"Sim, é isso", respondeu o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, em entrevista coletiva, ao ser perguntado sobre o tema.