O presidente da França, Emmanuel Macron, disse nesta terça-feira que "a Rússia não pode, nem deve vencer" a guerra na Ucrânia e que as sanções contra Moscou e a ajuda a Kiev serão mantidas "enquanto for necessário".

Em entrevista coletiva após o final da cúpula do G7, Macron denunciou que a Rússia "usa as consequências do conflito" - como o aumento dos preços da energia ou a ameaça de fome nos países em desenvolvimento devido ao bloqueio das exportações de grãos - "para fazer alguns países duvidarem" do apoio do bloco à Ucrânia.