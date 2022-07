O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que ficou "chocado pelo ataque atroz" que matou o ex-primeiro ministro do Japão Shinzo Abe nesta sexta-feira, durante um discurso de campanha eleitoral em uma rua da cidade de Nara, no oeste do país asiático.

Em uma mensagem no Twitter, Macron enviou as condolências da França à família de Abe, a quem definiu como "um grande primeiro-ministro", e ao povo japonês.