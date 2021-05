Os presidentes de França e Egito e o rei da Jordânia decidiram nesta terça-feira lançar uma iniciativa humanitária para a população de Gaza, em coordenação com a ONU, e pediram que o Conselho de Segurança da entidade vote uma resolução sobre a escalada da violência entre Israel e Hamas.

O francês Emmanuel Macron, o egípcio Abdelfatah al Sisi e o rei jordaniano Abdullah II se reuniram - com a presença física dos dois primeiros no Palácio do Eliseu e o terceiro conectado em chamada de vídeo - para discutir possíveis saídas da atual situação.