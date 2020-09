O governo regional de Madri tomará medidas "mais drásticas" para impedir o avanço do novo coronavírus, adotando a estratégia dos "confinamentos seletivos" nas áreas de maior incidência, bem como restrições à mobilidade e concentração de pessoas.

Segundo anúncio feito nesta quarta-feira pelo vice-ministro da Saúde Pública e do Plano Covid-19 da Comunidade de Madri, Antonio Zapatero, as medidas serão conhecidas no próximo final de semana.