O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, durante um ato do governo nesta quinta-feira, em Caracas. EFE/Miraflores

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou nesta quinta-feira o chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, o almirante Craig Faller, e o diretor da CIA, William J. Burns, de elaborar um plano secreto para prejudicar o país caribenho.

"Lá na Colômbia estava o comandante do comando sul, Craig Faller, e eles me disseram que recentemente o diretor da CIA também esteve. Eles estão trabalhando em algum plano secreto para prejudicar a Venezuela", denunciou Maduro em um evento do governo.