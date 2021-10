1 out 2021

EFE Caracas 1 out 2021

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro (c), e a primeira-dama, Cilia Flores, durante un ato do Governo em Caracas. EFE/MIRAFLORES

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, denunciou nesta quinta-feira a infiltração em seu país de grupos terroristas e traficantes de drogas da Colômbia, chamados por ele de 'Tancol'.

"Esses grupos Tancol têm se infiltrado em território venezuelano, e é por isso que estou alertando todos os militares venezuelanos, os chefes militares e toda a inteligência do país para declarar guerra ao Tancol, para ir atrás deles e tirá-los do país", afirmou o presidente venezuelano em um evento que marca o 16º aniversário do Comando Estratégico Operacional das Forças Armadas Nacionais Bolivarianas (Ceofanb).