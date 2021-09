O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou nesta terça-feira o da Colômbia, Iván Duque, de estar à frente de uma conspiração contra o diálogo que o governo do país caribenho está mantendo no México com a oposição.

"Há uma dura conspiração montada contra o diálogo no México. O chefe dessa conspiração se chama Iván Duque. Hoje ele disse isso na ONU, ele partiu para Nova York", declarou Maduro em uma festividade transmitida pela emissora de televisão estatal "VTV".