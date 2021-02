O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, de censura depois que a rede social vetou vídeos nos quais o chefe de governo fala sobre um remédio que poderia ajudar no combate ao coronavírus, mas cujos estudos não foram publicados nem endossados por organizações internacionais.

"Quem governa na Venezuela, o dono do Facebook? Quem governa o mundo, o dono do Facebook? Abusadores. Zuckerberg, tremendo agressor. O mundo tem que refletir sobre os abusos das redes sociais. Eles são pessoas multimilionárias que procuram impor suas verdades, suas razões, seus abusos no mundo", denunciou o presidente durante um ato de governo.