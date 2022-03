O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, comemorou nesta quarta-feira o fato de o Swift não funcionar em seu país, dias depois de a União Europeia (UE) concordar em desconectar deste sistema internacional de comunicação interbancária alguns bancos da Rússia, grande aliado de seu governo.

"Não dependemos do sistema Swift. Graças a Deus e à Virgem, na Venezuela não há sistema Swift e, com o passar do tempo, o sistema Swift ficará como um sistema ultrapassado", disse Maduro em um evento de governo transmitido pela emissora estatal "VTV".