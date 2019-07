O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, alertou neste sábado que considerará como "ato hostil" a invocação do Tratado do Rio (TIAR), depois de que o Parlamento, controlado pela oposição, aprovou nesta semana a reincorporação do país ao pacto de defesa mútua.

"Qualquer intenção de aplicar o TIAR dentro da Venezuela deve ser considerado, de acordo com a Constituição, como um ato hostil à soberania nacional e uma agressão ao território, ao povo, à paz e ao direito internacional", disse Maduro durante um ato com militares no Forte Tiuna de Caracas, o maior quartel do país.