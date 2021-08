O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta quinta-feira que seu filho, o deputado Nicolás Maduro Guerra, fará parte da delegação do governo do país que irá ao México para negociações com a oposição.

"Nicolás Ernesto faz parte da comissão de diálogo que está indo para o México, liderada pelo doutor Jorge Rodríguez. Eles estão indo para o México para dialogar com a oposição de extrema-direita governada a partir dos Estados Unidos", declarou o presidente em um discurso transmitido pela emissora de televisão estatal "VTV".