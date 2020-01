O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta quarta-feira que nos próximos dias 15 e 16 de fevereiro a Força Armada Nacional Bolivariana (FANB) realizará os primeiros exercícios militares de 2020.

O objetivo do treinamento, segundo Maduro, é preparar a "defesa das cidades". Segundo ele, também participará do exercício a chamada Milícia Bolivariana, um grupo formado por civis militantes do chavismo.

"Vamos defender a cidade de dentro, a partir dos bairros, das montanhas, do campo", disse Maduro em um evento do governo realizado na sede da Academia Militar e transmitido pela emissora estatal "VTV".

Ao longo de 2019, Maduro determinou a realização de exercícios militares entre 3 e 28 de setembro. As manobras foram realizados nos estados de Zulia, Táchira, Apure e Amazonas, que fazem fronteira com a Colômbia.

"Assim como fomos defender a pátria na fronteira, agora vamos defendê-la nas cidades. Em Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo", disse Maduro.

Segundo o presidente da Venezuela, os exercícios não só defender o país do "imperialismo norte-americano ou da oligarquia colombiana", mas também "das máfias da gasolina que prejudicam tanto o povo, sobretudo no interior do país".

"A Venezuela precisa de uma FANB unida e coesa. (...) Devemos estar prontos para quebrar os dentes dos que ousarem tocar no solo sagrado da Venezuela, quebrar os dentes do imperialismo ou da oligarquia colombiana se for necessário, quando for necessário, onde for necessário", completou.

CRISE NA ASSEMBLEIA

Sobre a crise na Assembleia Nacional depois de o chavismo e uma pequena dissidência da antichavistas terem elegido em uma contestada votação o deputado Luis Parra como presidente do parlamento, Maduro se limitou a dizer que está é uma "divisão violenta" na oposição.

Para Maduro, as cenas registradas no domingo, quando o então presidente da Assembleia Nacional e líder da oposição, Juan Guaidó, foi impedido de entrar no Palácio Legislativo pelas forças de segurança, são "um show para a imprensa internacional".

O líder chavista manifestou apoio à Assembleia Nacional Constituinte, um órgão integrado apenas por aliados do governo, para "estabelecer a ordem e garantir a paz".

Depois da contestada eleição de Parra, Guaidó foi reeleito presidente da Assembleia Nacional em uma reunião da maioria opositora da Câmara em um sessão paralela realizada na sede do jornal "El Nacional", em Caracas.