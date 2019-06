O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, autorizou nesta segunda-feira que as Forças Armadas do país deem uma resposta à "oligarquia" da Colômbia e ao presidente desse país, Iván Duque, um dos maiores críticos do líder chavista na região.

"Autorizo nossa Força Armada Nacional Bolivariana a responder de todos os espaços à oligarquia bogotana e a dizer-lhe na prática, na ação e com a palavra, que hoje está mais unida que nunca", disse Maduro durante um ato com militares em comemoração do 198º Aniversário da Batalha de Carabobo e do Dia do Exército.