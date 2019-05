O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, classificou como positiva a primeira rodada de diálogo com a oposição para iniciar negociações para resolver a crise que abala o país, mas fez um alerta ao afirmar que não é um "inocentão".

"Realizamos a primeira rodada com mediação do governo da Noruega. Muito positiva, tenho que dizer, sou um homem que acredita na palavra como meio para superar as diferenças", afirmou Maduro.