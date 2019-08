O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, chamou neste sábado o líder do parlamento, o opositor Juan Guaidó, de "verme desprezível" e o acusou de estar por trás do bloqueio de bens do país decretado pelos Estados Unidos.

Segundo Maduro, as novas sanções econômicas aplicadas pelo governo de Donald Trump foram uma demanda de Guaidó. O líder chavista ainda fez ameaças ao opositor, afirmando que, em algum momento, a Justiça da Venezuela atuará contra ele.