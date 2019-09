O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta sexta-feira que não retomará o diálogo político com a oposição até que o líder do parlamento, Juan Guaidó, reconhecido como presidente interino do país por mais de 50 governos, diga claramente que não tem a intenção de entregar a região do Essequibo à Guiana.

"Até que o deputado Guaidó retifique sua pretensão de entregar o Essequibo, claramente seguiremos fora da mesa de diálogo. Ou retifica ou não verá nossa cara mais, simples assim", disse Maduro durante uma reunião do governo que foi transmitida pela emissora estatal "VTV".