O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, confirmou nesta terça-feira a escolha do novo ministro da Defesa, Vladímir Padrino, e do chefe do Estado-Maior do Comando Estratégico Operacional, Remigio Ceballos, além de ter trocado os comandantes do Exército, da Marinha e da Aviação Militar Bolivariana.

"Decidi uma ratificação parcial e uma renovação parcial da extraordinária equipe de líderes militares que dirigem o alto comando militar da Venezuela. Por isso, decidi ratificar o general em chefe Vladímir Padrino como Ministro do Poder Popular para a Defesa e o almirante em Chefe Remigio Ceballos como comandante operacional estratégico", declarou Maduro em uma cerimônia de formatura de cadetes.