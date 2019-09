O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, confirmou nesta quinta-feira que não comparecerá à Assembleia Geral da ONU, que será realizada no final de setembro em Nova York, e anunciou que enviará como representantes a vice-presidente, Delcy Rodríguez, e o ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza.

"Eu fui a Nova York no ano passado, neste ano não irei. Ficarei com vocês, trabalhando na Venezuela, bem seguro e bem tranquilo. Delcy irá com o chanceler para levar a nossa voz, a nossa verdade. As vozes de Delcy e do chanceler são vozes de grandes quilates e conhecidas no mundo", disse o governante em ato diante de apoiadores.